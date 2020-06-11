 

Мнение: Кражи картин с хэппи-эндом: видеолекция

11.06.2020, 12:20, Разное

Обещала выложить лекцию, которую онлайн транслировали на книжном фестивале "Красная площадь" в понедельник. Там они показывали одно вертикальное видео (и потом выложили его в инстаграм). Тут я перемонтировала и подсыпала еще сотню картинок примерно.

Думаю, если такой формат подачи кадра нормально смотрится (голова сбоку, "слайды" — в основном пространстве, то надо еще что-нибудь подобное поделать.

***

Отдельно про упомянутую картину Карото, "Мальчик с рисунком куклы".

Эта картина знаменита по-своему, мало таких в мире: улыбка мальчика настолько нездоровая, что по ней был поставлен диагноз. Вернее, диагноз был сформулирован и опознавался у живых детей после того, как врач увидел эту картину. По-английски он так и прозывается, в честь рисунка на картине — puppet syndrome. А вообще это синдром Ангельмана.

У меня большой научный текст про этот портрет есть (кусок диссера), могу выложить.

Источник: Шакко



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