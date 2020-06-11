Майк Помпео назвал Крым украинским и призвал Россию вернуть полуостров

11.06.2020, 12:18, Новости дня

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что РФ «должна вернуть украинский полуостров Крым под юрисдикцию Киева». Как пишут «Вести», Помпео добавил, что Москве нужно прекратить репрессии на полуострове и освободить несправедливо заключённых украинцев.



Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео 10 июня зачитал выдержки из доклада Госдепартамента о свободе вероисповедания в разных странах мира за 2019 год. Как пишут «Вести», в частности, Помпео заявил, что РФ «должна вернуть украинский полуостров Крым* под юрисдикцию Киева».

«Соединённые Штаты будут уделять особое внимание всем нарушениям прав человека в Москве. С 2015 года РФ привлекла в свои вооружённые силы тысячи крымских мужчин и наложила уголовное наказание на тех, кто отказывается служить. РФ должна прекратить репрессии против тех, кто выступает против её оккупации Крыма, освободить несправедливо заключённых украинцев и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Крым — это Украина», — заявил Помпео.

Кроме того, он призывал Россию сделать то же самое в отношении Пола Уилана, которого «нужно освободить немедленно». Как напоминает издание, Уилан — американец, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже в прошлом году.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).