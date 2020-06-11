 

Вирусолог описал опасный феномен коронавируса

11.06.2020, 12:17, Разное

Итальянский вирусолог Массимо Клементи предупредил о существовании опасного феномена, связанного с COVID-19. Оказалось, что коронавирус из-за гомоплазии очень пластичен, а потому способен приспосабливаться к человеку путем мутаций.
Ранние исследования доказали, что коронавирус успел мутировать множество раз, из-за чего появились разные штаммы. Массимо Клементи основывал свои выводы на данных, которые получили его коллеги из Лондона. Они изучили секвенции генома коронавируса. При этом образцы были взяты в Китае, Европе и США по мере распространения инфекции.

Результаты показали, что чаще всего в геноме коронавируса мутируют определенные зоны. Данный феномен был назван гомоплазией. По словам Клементи, благодаря такой пластичности коронавирус лучше приспосабливается к организму, поэтому есть риск, что вакцина на него может оказать незначительное влияние.



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