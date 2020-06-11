ЦИК проверит сообщения о принуждении бюджетников к голосованию по Конституции

11.06.2020, 12:16, Новости дня

Центризбирком проверит сообщения о якобы имеющих место случаях принуждения бюджетников к участию в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции в электронной форме, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Так, по поручению Памфиловой некоторые такие сообщения уже прошли проверку. «В основном это были фейки. Ни одно из заявлений, которое пришло, пока не подтвердилось. Но это не значит, что их не может быть», – сказала она, передает ТАСС.

«Поэтому мы договорились и на уровне руководства Москвы, что всю информацию, которая идет к нам по горячей линии, мы будем передавать, держать под контролем, чтобы понять, что на самом деле реально, а что спровоцировано. Я пока не готова ответить на вопрос, есть ли это на самом деле, если есть, то в каких масштабах, но то, что предметно мы всех обяжем проверить на всех уровнях и будем это контролировать, это я вам обещаю», – добавила глава ЦИК.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.