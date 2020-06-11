Косачев предупредил США об ухудшении отношений с Россией из-за новых санкций

11.06.2020, 12:16, Новости дня

Соединенные Штаты своими очередными санкциями могут на десятилетия ухудшить отношения с Россией, сообщил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«В угоду своим актуальным внутриполитическим нуждам отношения РФ и Америки предлагается загнать на такой уровень, из которого выбираться придется даже не годами, а десятилетиями», – цитирует РИА «Новости» сенатора.

По его словам, США хотят превратить в государство без официальной и парламентской дипломатии, которое лишь угрожает другим государствам, не подчиняющимся американским интересам.

Ранее республиканцы платы представителей Конгресса США предложили ввести такие жесткие санкции в отношении России, Ирана и Китая, которых, по их оценке, ранее никогда не было.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков сообщил газете ВЗГЛЯД, что «подобные санкции – это тотальная экономическая война против России».