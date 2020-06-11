“Ждал более серьезного предложения от нас”. Зеленский рассказал, какие должности предлагал Тигипко и Хорошковскому

11.06.2020, 12:15, Новости дня

Президент Владимир Зеленский в интервью “Украинской правде”, которое вышло 11 июня, подтвердил, что предлагал бизнесменам, бывшим вице-премьер-министрам Валерию Хорошковскому и Сергею Тигипко должности во власти.

По словам главы государства, он предлагал Хорошковскому возглавить таможню, а Тигипко – совещательную группу при правительстве.

“Тигипко был одним из тех людей, которому мы действительно предложили сильную мощную рабочую группу, параллельную нашему правительству. Не параллельно правительству, а вместе с правительством они должны были работать”, – рассказал Зеленский.

Он сказал, что группа должна была разработать стратегию реформ.

“Вы видите со своим опытом, что в стране за многие годы не строилось – сейчас мы вам даем такие полномочия, как совещательный орган, – пересказал он суть разговора с Тигипко. – Они сказали: “Мы считаем, что должна быть стратегия быстрых шагов и должна быть стратегия длинная, к которой нужно подключить [консалтинговую компанию] McKinsey”. Мы говорим: “Ок, делайте это”. Об этом мы говорили с Тигипко, это правда”.

Зеленский сказал, что в итоге эта совещательная группа “что-то там предлагала правительству”.

“Я не знаю, сколько недель они работали, но они что-то предлагали. То есть мы сделали эту группу, они создали там стратегию, она должна быть у [премьер-министра Дениса] Шмыгаля”, – сообщил президент.

При этом Тигипко, подчеркнул глава государства, не мог быть назначен премьером, поскольку “он – люстрированный человек”.

“Хотя благодаря своему опыту, я считаю, мог бы быть, или какую-то [другую] должность занимать”, – добавил Зеленский.

Что касается Хорошковского, то, по словам президента, он отказался возглавить таможню.

“Валерия Ивановича Хорошковского я знаю много лет, он нам указал на реальные дыры на таможне. Он сказал, что реально [тогдашний глава Государственной таможенной службы Украины Максим] Нефьодов никогда не сможет это [реформу] сделать, и время показало, что это правда. Я ему сказал: “Валерий Иванович, смотрите, идите на таможню, я могу это сказать правительству, предложить. Если вы берете на себя ответственность, что вы увеличите [поступления]”. Он сказал, что где-то в два раза можно увеличить доход в бюджет. Я ему: “Идите, пожалуйста!”. Он отказался”, – рассказал Зеленский.

По мнению главы государства, Хорошковский хотел занять другой пост.

“Я думаю, что он ждал более серьезной должности, предложения от нас. Да, премьера он ждал. Ну я ему не предлагал эту должность”, – сказал Зеленский.

25 февраля издание Kyiv Post со ссылкой на три источника сообщило, что Зеленский рассматривает Тигипко в качестве нового премьер-министра. Президент подтвердил, что встречался недавно с Тигипко, но не уточнил, о чем именно они говорили. “Я действительно со многими людьми веду собеседования”, – подчеркнул тогда глава государства. 26 февраля СМИ написали, что в качестве кандидата на должность премьер-министра рассматривается и Хорошковский.

И Тигипко, и Хорошковский ранее были вице-премьерами в первом правительстве Николая Азарова.

Новое правительство в Украине сформировали 4 марта. Алексея Гончарука, который был премьер-министром в течение полугода, отправили в отставку, новым премьером стал Шмыгаль, занимавший пост вице-премьера в правительстве Гончарука.

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов заявил в марте, что кандидатуры Тигипко и Хорошковского действительно рассматривались на должность премьер-министра. “Называлась фамилия Тигипко, называлась фамилия Хорошковского. Эти кадры рассматривались, с ними диалог был. Он был закрытым, президент сам вел этот диалог и может ответить в деталях, как он принимал решение”, – сказал Трофимов.