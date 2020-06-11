Зеленский: Главная ошибка Порошенко – он до сих пор считает себя президентом. И дальше так будет считать

11.06.2020, 12:15, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью “Украинской правде”, которое вышло 11 июня, рассказал, что бывший глава государства, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко не единожды инициировал их встречу.

“Порошенко с самого начала моего президентства хотел со мной встретиться. Я не видел в этом никакого смысла. Не видел в этом смысла из-за того, что все, что говорил до этого Петр Порошенко, я считаю неправдой. Я реально считаю, что он – опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю”, – сказал Зеленский.

Он вспомнил, что во время президентской кампании команда оппонента распространяли слухи, будто Зеленский – наркоман.

“Он вытирал об меня, мою семью [ноги]… Эти ботофермы… Они меня только оскорбляли, и в этом была вся их ложь: что я там наркоман, я там еще что-то… Я прошел долгий путь этой лжи. Дальше я делаю выводы о том, что он делал в качестве президента. Я не доверяю ему, не верю. Он не мой президент”, – сказал Зеленский.

Он вспомнил, что в 2014 году сам отдал свой голос за Порошенко.

“Я за него голосовал – это правда. Но он такой, какой он есть. Поэтому я не хотел с ним встречаться. Он много раз хотел со мной встретиться, говорил, что мы можем найти взаимопонимание, там какую-то помощь [получить] на международной арене”, – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Порошенко предлагал ему встречу “прям столько раз”, что в конце концов она состоялась.

“Он уже пришел, и тогда я ему сказал: “Окей, да”, – сообщил Зеленский.

Президент не раскрыл подробности, о чем именно была встреча, сказал, что говорили “о многом”. Претензии предшественнику, по словам Зеленского, он не высказывал.

“Я был, честно говоря, даже более дипломатичным, чем сейчас, когда говорю о нем. Я считаю, что его главная ошибка, что он считает себя президентом Украины. До сих пор. И дальше так будет считать. И даже пройдет 10 лет, он будет считать, что он – единственный, кто что-то там сделал для Украины, а все остальные никто. Так оно и будет, поверьте мне”, – подчеркнул Зеленский.

На встрече, по словам президента, Порошенко предлагал ему помощь.

“Он сказал, что я хочу действительно помогать, помогать стране, готов: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь… Но он понимает, что мы разные люди, поэтому какой союз? Мы совсем разные. И он говорит: “Давайте забудем все, что было, давайте что-то делать для страны”, – пересказал разговор Зеленский.

По словам президента, он не поверил своему собеседнику.

“Здесь же все просто. Думаю, что все люди это видят. С ним нельзя договариваться. Это говорят как его бывшие друзья, так и его бывшие враги, [а также] наши первые президенты. Говорят: “Нет смысла. Ну просто нет смысла”, – сказал Зеленский.

Порошенко был избран президентом Украины в мае 2014 года в ходе внеочередных президентских выборов, назначенных после бегства из страны Виктора Януковича. В апреле 2019-го Порошенко проиграл выборы художественному руководителю студии “Квартал 95” Зеленскому. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%. В июле 2019 года Порошенко был избран народным депутатом от партии “Европейская солидарность”.

В мае 2020 года Зеленский заявил, что, в отличие от своего предшественника, он – “честный и порядочный”. “Я всем отличаюсь от Порошенко: и физиологически, и как президент”, – сказал глава государства.

По данным опроса, который Киевский международный институт социологии провел в апреле, Зеленсий опять выиграл бы выборы, если бы они состоялись в ближайшее время: его готовы поддержать 40,9% респондентов, а Порошенко – 15,7%.