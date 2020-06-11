Шарий сравнил войну с памятниками в США, Европе и на Украине

11.06.2020, 12:08, Новости дня

«Происходящее в Европе и США – это примерно то же самое, что происходило в 2014 году в Киеве на Майдане», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский блогер Анатолий Шарий, комментируя призыв члена Конгресса США Нэнси Пелоси демонтировать памятники деятелям эпохи Конфедерации.

«Дебилизм не имеет границ. И там, где мы думали, что падать уже невозможно, они пробивают очередное дно, – сказал Шарий. – Когда я говорю «они», я имею в виду то немногочисленное сообщество, которое спровоцировало происходящее в Европе и США. Это примерно то же самое, что происходило в 2014 году в Киеве на Майдане. Там собралось около миллиона человек. Ну так в 40 миллионной стране-то! То есть «они» – это одна сороковая часть общества, которая в своих псевдолевых взглядах ушла далеко за грани разумного».

«Например, я вчера опубликовал видео на своем канале в Youtube, в котором слово «черные» было «запикано». В ролике я сказал, что все люди абсолютно одинаковы. Но это видео было заблокировано через 30 минут после публикации. Очевидно, что мы приходим к диктатуре, к апартеиду наоборот», – отметил Шарий.

«А что касается памятников – если бы не те люди, памятники которым «они» сносят, то «они» никогда бы не жили в тех государствах, в которых сейчас живут», – подчеркнул собеседник.

«В принципе, они могут раздолбать ту же Великобританию, где памятник Черчиллю облили краской и сбрасывают монументы в Темзу. Но если бы эти «активисты» построили свое государство – там не было бы щедрых пособий и зарплат. Потому я просто жду, когда они разрушат все, останется чистая ровная земля, по ней будут ходить чернокожие, а перед ними будут пресмыкаться оставшиеся в живых белые», – заключил Шарий.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси направила в адрес совместного комитета по Библиотеке письмо с призывом демонтировать 11 статуй конфедератов из здания Капитолия.

«Холлы Конгресса являются сердцем демократии. Статуи должны воплощать наши высшие идеалы того, кем мы являемся и кем стремимся быть как страна. Статуи тем, кто защищал жестокость и варварство ради открытого расизма, являются оскорблением этих идеалов. <…> Статуи должны быть убраны», – говрится в тексте обращения Пелоси.

Среди монументов – фигура единственного президента Конфедеративных Штатов Америки (КША) Джефферсона Дэвиса (1808-1889).

Споры о целесообразности наличия символики конфедератов разгорелись в США с новой силой после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об американской версии «войны памятников», а также разбиралась в том, за что черные свергают белых с постамента.