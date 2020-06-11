 

Мэр Сиэтла в ответ на критику Трампа посоветовала ему вернуться в бункер

11.06.2020, 12:08, Новости дня

Мэр Сиэтла (штат Вашингтон) Дженни Деркан в ответ на критику президента США Дональда Трампа посоветовала ему вернуться в бункер.

В среду глава Белого дома раскритиковал мэрию города и правительство штата, заявив, что участники протестов «насмехаются» над ними.

В ответ мэр Сиэтла в своем Twitter посоветовала Трампу «вернуться в бункер», чтобы «обезопась всех».

Ранее сообщалось, что сотрудники секретной службы США в разгар беспорядков у Белого дома в ночь на субботу увели Трампа в подземный бункер в центре Вашингтона. Сам Трамп опроверг эту информацию.

Напомним, в среду похоронили афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала погромы в США из-за чего американский лидер Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать национальную гвардию. В ряде городов США, в том числе в столице, был введен комендантский час. На базы вблизи Вашингтона перебросили военных.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как США избежали революции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Honolulu Star-Advertiser – предупреждение Пекину — Пентагон дал знать, что отправил субмарины в Тихоокеанский регион

22.05 / Эксперт оценил планы Лукашенко по созданию белорусской ракеты

03.06 / МИД Китая отверг обвинения в затягивании передачи ВОЗ информации о коронавирусе

17.05 / Китайский эпидемиолог сообщил о попытке скрыть масштабы распространения инфекции

21.04 / Цена нефти WTI с поставкой в июне опустилась ниже 7 долларов за баррель

02.06 / Климкин предсказал Третью мировую

20.05 / Суд в Сингапуре вынес смертельный приговор по видеосвязи в Zoom

30.04 / Тестировать на коронавирус предложили в герметичных уличных боксах

19.05 / Хотела умереть первой: в “Прямом эфире” жена доктора Павленко расскажет о сокровенном

10.06 / Бывшего фигуранта “московского дела” Раджабова арестовали на 18 суток

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска