Мэр Сиэтла в ответ на критику Трампа посоветовала ему вернуться в бункер

11.06.2020, 12:08, Новости дня

Мэр Сиэтла (штат Вашингтон) Дженни Деркан в ответ на критику президента США Дональда Трампа посоветовала ему вернуться в бункер.

В среду глава Белого дома раскритиковал мэрию города и правительство штата, заявив, что участники протестов «насмехаются» над ними.

В ответ мэр Сиэтла в своем Twitter посоветовала Трампу «вернуться в бункер», чтобы «обезопась всех».

Ранее сообщалось, что сотрудники секретной службы США в разгар беспорядков у Белого дома в ночь на субботу увели Трампа в подземный бункер в центре Вашингтона. Сам Трамп опроверг эту информацию.

Напомним, в среду похоронили афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала погромы в США из-за чего американский лидер Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать национальную гвардию. В ряде городов США, в том числе в столице, был введен комендантский час. На базы вблизи Вашингтона перебросили военных.

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