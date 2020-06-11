В МИД сочли не рациональной для Польши смену транзита газа из России

11.06.2020, 12:08, Новости дня

Польше нерационально менять схему транзита газа из России, это потеря доходов, при этом у Москвы есть альтернативы польскому маршруту, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Владимир Титов.

Титов заявил, комментируя возможность полного отказа от использования польского участка газопровода «Ямал-Европа» при транзите российского газа, что Варшава переводит плоскость и экономические вопросы, «в том числе даже в тех сферах, где в течение длительного времени сотрудничество носило взаимовыгодный характер», передает РИА «Новости».

Так, польская сторона пыталась «спекулировать на том, что Москва якобы ненадежный поставщик газа». Однако РФ доказала за десятилетия свою деловую репутаю, потому «стремление Варшавы изменить действующую схему транзита газа в Европу, по оценкам наших специалистов, иррационально в первую очередь для самой Польши, теряющей стабильный источник дохода путем перевода на биржевой принцип схемы контрактирования мощностей пересылки».

«Безусловно, существующие возможности по использованию газовой инфраструктуры, в том числе альтернативные польскому маршруты, гарантируют бесперебойную подачу этого энергоресурса потребителям в ЕС. Какой именно из маршрутов может быть задействован, будет решаться исходя из меняющейся рыночной ситуации. Ясно одно – у российской стороны есть выбор. А вот польским партнерам предстоит еще объяснять, почему они хотят за счет других европейцев реализовывать свои неподкрепленные экономическими соображениями политические метания», – подчеркнул Титов.

Ранее сообщалось, что Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал – Европа.

Напомним, 2 июня Газпром оспорил решение Арбитражного суда в Стокгольме от 30 марта 2020 года о снижении цены поставок газа в Польшу по газопроводу Ямал – Европа. В PGNiG заявляли, что Газпром якобы не соблюдает контракт по поставкам российского газа по ямальскому контракту и не выполняет вердикт суда в Стокгольме.

Утром 26 мая транзит газа по трубопроводу Ямал – Европа через Польшу в Германию был остановлен. Польский участок трубы был забронирован на этот день всего на 3,7%.

В Газпроме объяснили, что снижение прокачки газа по газопроводу Ямал – Европа через Польшу объясняется тем, что этот экспортный маршрут используется по потребности.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем Газпрому нужен польский транзит.