 

Страны Восточной Европы обсудят восстановление после эпидемии COVID-19

11.06.2020, 12:06, Новости дня

Маски и перчатки станут обычным явлением, когда в четверг главы правительств четырех бывших коммунистических государств проведут первую личную встречу европейских лидеров после начала кризиса с коронавирусом.

Лидеры Чехии, Венгрии, Польши и Словакии соберутся в Чешской Республике, чтобы обсудить создание фонда для восстановления после эпидемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.

Насколько известно, это первый случай, когда более двух европейских лидеров встретятся лицом к лицу после карантинных мер.

Премьер-министры так называемой «Вишеградской четверки» пытаются выработать совместную позицию по вопросу о создании масштабного фонда перед саммитом ЕС 19 июня, который пройдет в формате видеоконференции.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, чья страна в настоящее время председательствует в «четверке», выразил опасения по поводу плана, заявив, что он благоприятствует странам, склонным накапливать чрезмерные долги, такие как Италия или Испания.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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