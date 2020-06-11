Страны Восточной Европы обсудят восстановление после эпидемии COVID-19
11.06.2020, 12:06, Новости дня
Маски и перчатки станут обычным явлением, когда в четверг главы правительств четырех бывших коммунистических государств проведут первую личную встречу европейских лидеров после начала кризиса с коронавирусом.
Лидеры Чехии, Венгрии, Польши и Словакии соберутся в Чешской Республике, чтобы обсудить создание фонда для восстановления после эпидемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.
Насколько известно, это первый случай, когда более двух европейских лидеров встретятся лицом к лицу после карантинных мер.
Премьер-министры так называемой «Вишеградской четверки» пытаются выработать совместную позицию по вопросу о создании масштабного фонда перед саммитом ЕС 19 июня, который пройдет в формате видеоконференции.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, чья страна в настоящее время председательствует в «четверке», выразил опасения по поводу плана, заявив, что он благоприятствует странам, склонным накапливать чрезмерные долги, такие как Италия или Испания.
-
Русская служба «Голоса Америки»
Нравится
Буду следить
Подписка
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет