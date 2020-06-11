Число случаев коронавируса в США превысило 2 миллиона

11.06.2020, 12:06, Новости дня

Общее число выявленных случаев коронавируса в США, по данным Reuters, превысило 2 миллиона, в то время как органы здравоохранения призывают всех участников массовых протестов за расовую справедливость пройти тесты.

В общенациональном масштабе число новых случаев инфицирования незначительно выросло после пяти недель снижения, показал анализ Reuters.

Отчасти увеличение связано с расширением тестирования, которое 5 июня составило рекордные 545690 тестов в день, но после этого снизилось. Такие данные приводит проект COVID Tracking Project.

Недавний рост заболеваемости, вероятно, является результатом повышения активности людей и возобновления работы бизнеса и развлекательных мероприятий на форе постепенного открытия всех 50 штатов США.

Массовые общенациональные протесты, в ходе которых не соблюдались требования социального дистанцирования, начались после смерти Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе 25 мая и могут привести к новому всплеску заболеваемости в ближайшие недели.

Представители органов здравоохранения считают, что первые случаи заражения коронавирусом в США начались в январе. Страна достигла отметки в один миллион случаев заболевания к 28 апреля. С начала июня в стране регистрируется в среднем 21 тысяча новых случаев в день. Для сравнения, по данным Reuters, этот показатель составлял 30 тысяч в апреле и 23 тысячи в мае.

Общее число связанных с коронавирусом смертей превысило 112 тысяч. По этому показателю США опережают все остальные страны мира.