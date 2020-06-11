Полиция в Приморье ищет авторов шуточного видео о подполковнике с сотнями килограммов денег

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11.06.2020, 12:06, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПравоохранительные органы в Уссурийске устанавливают личность автора и героев шуточного видеоролика – в нем фигурирует якобы подполковник полиции, дом которого набит ящиками с деньгами.  Об этом сообщила пресс-служба УМВД Приморья.

“Размещенная в социальных сетях информация не соответствует действительности. Сотрудник с таким именем в звании подполковника в ОМВД России по Уссурийску службу не проходил и не проходит. В настоящее время полиция устанавливает личности автора и героев видеоролика”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе УМВД Приморья также отметили, что режиссер видеоролика выразил “явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел”. “Несмотря на то, что паблик позиционирует себя как канал шуточных новостей, транслирующих истории вымышленных персонажей, герой постановочного ролика носит форму сотрудника органов внутренних дел, что является административным правонарушением”, – отметили в полиции.

На видео, размещенном в соцсетях, якобы запечатлены кадры обыска в доме подполковника полиции, в ходе которого обнаружены, по словам автора ролика, “сотни килограммов денег”, подвал, набитый ящиками с крупными купюрами. В подписи к видео авторы сообщают, что “все события и персонажи вымышлены”.

За распространение информации, выражающей в неприличной форме неуважение органам, осуществляющим государственную власть в РФ, грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей (часть 3 статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

 



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