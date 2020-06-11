 

Мэра Норильска обвинили в халатности после разлива топлива

11.06.2020, 12:06, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело по статье “Халатность” за бездействие после аварии на ТЭЦ-3, в результате которой разлилось более 21 тысячи кубометров дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следствие установило, что Ахметчин, будучи осведомленным о случившемся, не принял должных мер по реагированию на аварию и ликвидации ее последствий.

“В том числе он не организовал координацию деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации города Норильска, не обеспечил функционирования и взаимодействия органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроля и наблюдения за состоянием окружающей среды, не спрогнозировал развития и последствий чрезвычайной ситуации на территории возглавляемого им муниципального образования”, – сообщили в СК.

Наказание по статье, которую предъявили главе Норильска, предусматривает штраф до 120 000 рублей ($1740) либо наказание в виде обязательных или исправительных работ.

29 мая из-за разгерметизации топливного бака и возгорания на одной из ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании произошел разлив дизельного топлива на площади более 180 тысяч квадратных метров. Значительное количество нефтепродуктов попало в реку Амбарную и в ледниковое озеро Пясино, пятно движется к Карскому морю. Власти пытаются не допустить попадания нефти в реку Пясина.

После аварии были возбуждены уголовные дела по статьям “Порча земли”, “Загрязнение вод” и “Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ”. Самым первым был задержан начальник цеха ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании Вячеслав Старостин. Затем задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера предприятия Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова.

АО “Норильско-Таймырская энергетическая компания” входит в холдинг “Норильский никель”, основной владелец которого – один из самых богатых людей России Владимир Потанин. Он пообещал полностью профинансировать устранение последствий аварии за счет компании, не потратив “ни одного рубля бюджетных средств”. Расходы глава “Норникеля” оценил в 10 миллиардов рублей.

 

 



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