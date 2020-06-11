 

В Хабаровском крае, Тюмени и Петербурге исследуют популяционный иммунитет к коронавирусу

11.06.2020, 12:06, Разное

Среди жителей Хабаровского края, Тюмени и Петербурга в июне проведут исследование популяционного иммунитета к коронавирусу, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В исследование планируется включить детей от 1 года до 17 лет и взрослых шести возрастных групп: 18 – 29 лет, 30 – 39 лет, 40 – 49 лет, 50 – 59 лет, 60 – 69 лет, 70 лет и старше. Его проведут с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и при участии медицинских организаций регионов.

Полученные результаты Роспотребнадзор собирается применить для разработки прогноза развития эпидемобстановки в отдельно взятом регионе и в стране в целом. Исследования также используют для «выявления особенностей эпидемического процесса и планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19».

Москва начала такие исследования первой среди других регионов еще в середине мая. Позже столичные власти предложили бесплатно сдавать тесты на антитела всем желающим москвичам. 28 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что антитела нашли у 14% жителей столицы.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщила об иммунитете к COVID-19 у 14% протестированных россиян. По ее словам, исследование охватило 650 тысяч человек из 46 регионов.

Источник: Новая газета



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