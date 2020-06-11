Личное: Оля, которая себя растеряла

11.06.2020, 12:05, Разное

Оля начала себя перекраивать в 27 лет. Сначала была грудь.

В общем-то, всё как у всех: родила в 23, в 25 развелась.



Фото: deamstime.com

После пассивного оладушка-мужа вляпалась в отношения с проходимцем и прожила с ним полтора года. При знакомстве Никита представился бизнесменом, на деле оказался амбициозным нахлебником. Вот в министры бы он пошёл, а всё что ниже рангом — ниже и его достоинства тоже.

Товарищ не работал, ещё и относился к Оле по-хамски, живя, между прочим, в её квартире.

Однажды Оля увидела, как в телефон Никиты пришла фоточка сисек. Да, пожиратель Олькиной еды оказался, помимо прочего, и любителем эротических переписок.

Расстались.

Тридцатник маячил в обозримом будущем. Демографические перспективы провинциального города Олю пугали.

Новая грудь показалась женщине окном в новую жизнь: к качественному, настоящему мужчине, который будет заботится и о ней самой, и о её сыне, как о родном. Мужчине, которому она ещё и девочку родит.

Сделав грудь, Оля поймала на неё относительно высокорангового сотрудника прокуратуры. Вышла замуж повторно. Высокоранговый гулял безбожно. Чтобы спасти, как ей тогда наивно казалось, семью, Оля отрезала по последней моде нос.

Дальше были филлеры в губы, развод, виниры. Теперь на повестке дня — «лисьи глазки». Эту процедуру уже освоили вусмерть переделанные эскортограмные куклы, как две капли воды похожие друг на друга.

Сейчас Оле — 37 лет. Сын — подросток, а мама его — всё такая же дура.

Я с ней давно не общаюсь, но общие знакомые рассказывают: пацан её не уважает, как не уважает она и сама себя.

В погоне за женским счастьем в виде мужика Оля снова и снова ложится под нож, старательно качает задницу, наращивает волосики и реснички, красиво одевается и каждый вечер пьёт вино. Всё больше и больше вина, как говорят.

За всем этим марафоном под названием «Мужик» Оля забыла главное: себя.

Стала ли она красивой? Ну, если только очень усреднённо красивой: как очередная жена нашего очередного недофутболиста или недорэпера.

А счастья так и нет. Вместо него — невроз, деградация и панический страх перед возрастом.

Родители Оли — элита областного центра — содержат великовозрастную дочурку, оплачивают её пластические заскоки. Однако, ни как личность, ни как мать, ни как профессионал, Оля не состоялась. Она — женщина модели «Никто». Хотела выделиться из толпы совершенной внешностью, а получилась точно такая же, как тысячи других дурочек, покромсавших себя «под Джоли».

Мне её жаль. Правда, жаль.

Гнаться за красотой в наше время — занятие неблагодарное.

Объясню, почему.

Красота перестала быть дефицитом. Её выкинули в широкий доступ, и, как следствие, она обесценилась.

У нас в России каждая вторая женщина красивая и каждая первая — симпатичная. Выделиться из общей массы внешностью в наши дни не получится. Волосы наращиваются, носы отрезаются, сиськи пришиваются, морщины убираются.

В гонке за идеальной внешностью женщины растрачивают свою энергию, превращаются в пустышек, даже если когда-то и были довольно развитыми.

Скучно. Девки, вы уж меня простите, но со многими из вас — тупо скучно.

Сейчас всё большую и большую ценность приобретает интеллектуальная привлекательность. Термин придумала не я. Впервые я наткнулась на него в Школе Популярного Искусства Op Pop Art.

Вот я люблю учиться. По натуре я — не писечка, а, скорее, библиотечная мышь и вечная студентка. Именно поэтому мне так интересно жить.

Мой возраст меня не пугает от слова «совсем». Я не боюсь однажды проснуться и понять, что мужики больше не смотрят мне вслед. Счастье — не в том, чтобы милый был рядом (хотя это, конечно, неплохо), а в том, чтобы тебе была мила твоя жизнь.

16 июня в Институте Благородных девиц стартует 10 сезон интеллектуальной онлайн-игры Россия в начале ХХ века.

Я участвую!

Зачем мне это надо?

Мне нравится быть умной и много знать. Чем больше знаю, тем увереннее я себя чувствую по жизни.

Что ожидать от 10 сезона игры?

1) 6 недель погружения в историю, искусство, театр, музыку, литературу и моду эпохи «Россия в начале XX века»,

2) еженедельные 30-минутные лекции и домашние задания,

3) поддержка кураторов и соперниц по самосовершенствованию,

4) мотивация от звёздных наставников,

5) крутые призы!

Один из призов меня особенно интересует: обучение в Академии Op Pop Art.

Окончив Академию, вы получите диплом искусствоведа. Самый настоящий диплом, в не бумажку-отписку. Продолжительность обучения (при наличии уже имеющегося диплома о высшем образовании) — 2 года, стоимость — 215’580 рублей.

Победительница будет учиться бесплатно!

Школа Op Pop Art — самая крупная онлайн школа по искусству в России.

Основала её искусствовед Анастасия Постригай, Инстаграм которой я обожаю. Там на простом языке, без заумных искусствоведческих терминов и с юмором Анастасия рассказывает об истории искусства и личных историях художников. Лично мне интересно.

В искусстве я ещё не гуру, но уже и не дура дремучая, которой скучно в музее.

По коду МИРО вы получите скидку в 1000 рублей (цена будет 2990 рублей вместо 3990 рублей). Код действует до самого старта игры.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую.

Не будьте, как Оля. Будьте, как я!

А вы что больше в женщине цените: внешнюю привлекательность или интеллект? Почему?

Я вас слушаю очень внимательно.