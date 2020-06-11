“Может длиться всю жизнь”: сделано заявление об алкогольной зависимости Ефремова

11.06.2020, 12:00, Разное

По мнению эксперта, лечение звезды от предполагаемой алкогольной зависимости может занять около месяца, а затем начнется реабилитация. Он добавил, что сколько она продолжится – сказать сложно.

“Она может длиться всю жизнь, прогнозировать это трудно. Иногда такие катастрофические события очень отрезвляюще действуют на человека”, – заявил специалист. Евгений Брюн не исключил, что Михаил Ефремов ранее проходил лечение в частной клинике.

По мнению медика, общество должно реагировать на трагические случаи. Он считает, что близкие и знакомые актера давно должны были бить тревогу и в какой-то мере ответственны за пьяное ДТП. “Во-первых, семья ни разу не побеспокоилась о том, чтобы его остановить или обратиться за помощью к нам. Его коллеги прекрасно знали, что с ним происходило на протяжении многих лет”, – высказался эксперт.

По словам Евгения Брюна, артисты всегда живут на грани возможного. Он отметил, что Михаил Ефремов не единственный из знаменитостей, кто прошел тяжелый трагический путь. В пример он привел Владислава Галкина, Владимира Высоцкого и Сергея Есенина.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Автомобиль Jeep Grand Cherokeе, за рулем которого сидел артист, вылетел на встречную полосу и врезался в машину Lada. В результате пострадал водитель отечественного автомобиля. Мужчина скончался в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.