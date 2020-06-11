Избежать тюрьмы пьяному душегубу Ефремову помогут наркотики

11.06.2020, 12:00, Разное

Еще десять лет назад ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения,

подобные совершенному Михаилом Ефремовым, предполагали наказание в диапазоне от двух до семи лет лишения свободы, то есть относились к преступлениям средней тяжести.

Однако недавно санкция за подобное была ужесточена. Законодатель вполне

справедливо решил, что требуется ужесточить ее. Теперь максимальный срок

тюремного заключения по ч. 4 ст. 264 УК РФ составляет 12 лет.

И

здесь стоит вспомнить об одном интересном факте. Почему одним из первых на

месте ДТП Ефремова оказался Сергей Гармаш? Да просто потому, что у него есть

опыт в решении подобных вопросов. Достаточно вспомнить, как вытащили из

аналогичной “неприятности” его брата Романа, когда тот, будучи нетрезв,

принадлежащим Сергею Hyundai снес на Раменском шоссе ВАЗ-2106 некоего Виктора

Мартынова, погибшего на месте. В деле сразу же нарисовалась справка о болезни,

несмотря на которую Роман продолжил ездить за рулем. Приговор, впрочем,

впоследствии все-таки вынесли: 3,5 года колонии-поселения и возмещение морального

ущерба семье погибшего.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Июн 2020 в 2:38 PDT

В колонии-поселении в Зеленограде Роман провел всего

неделю, а потом был направлен на срочную госпитализацию, которая продлилась

около 1,5 лет. В другой колонии-поселении (рядом с дачей брата) осужденный

“погостил” совсем недолго, отбывая время от времени в больницу. А тут и срок

подачи прошения об УДО подошел! К концу 2013 году Роман Гармаш Мособлсудом был

уже освобожден.

Очевидно,

что был расчет провести по подобному сценарию и Ефремова. “Но схема больше

не работает, ведь преступление-то стало относиться к тяжким. Что же делать? – рассуждает Александр Хаминский. – И

тут на арену выходят настоящие спасители актера: кокаин и марихуана, так кстати

обнаруженные в анализах. Прокурор города Москвы Денис Попов немедленно заявляет

об изменении состава, ведь преступление совершено уже не в состоянии

алкогольного опьянения, а под воздействием алкоголя и наркотиков. Казалось бы,

последует ужесточение меры, но… наркотики и выпивка – это отнюдь не отягчающее

обстоятельство, а лишь квалифицирующий признак”.

Вчера

к вечеру появились сообщения о возбуждении уголовного дела по факту реализации

наркотических средств, приобретенных Ефремовым. И пазл сложился.

“Как

только Михаил Олегович заявит, что приобрел наркотики некоторое время назад, а

воспользовался ими позднее, у него появится блестящий шанс и все правовые

основания, чтобы пойти на досудебное соглашение и сделку со следствием. Для

этого он просто должен будет сдать того, у кого купил”, – подчеркнул правозащитник.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июн 2020 в 10:20 PDT

В

рамках одного расследования пойдут уже два уголовных дела. И в рамках одного из

них Михаил Ефремов станет крайне важным для следствия человеком, передающим

правоохранительным органам информацию о преступлении, связанным с торговлей

наркотиками. И вуа-ля! – при досудебке суд вправе (хотя и не обязан) назначить ему

срок, не превышающий половину самого большого срока, “полагающегося по ч. 4 ст.

264 УК РФ, на основании ч. 2 ст. 62 “Смягчение наказания”.

Срок,

“не превышающий половину” – это, допустим, 5 лет. И что же? – тяжкое

преступление, согласно ст. 15 УК РФ, моментально становится преступлением

средней тяжести. Можно будет

сразу же подаваться в Мосгорсуд и заявлять: “Я не согласен с 5 годами. Я

старый, больной, чуть не повесившийся наркоман. Делайте со мной, что хотите,

применяйте все предусмотренные статьей санкции, только не сажайте в тюрьму. А в

остальном – согласен на все!”

“С

объективно расшатанным здоровьем и великой помощью следствию по делу о

наркотиках, которая непременно будет оказана, к Ефремову действительно применят

все иные меры наказания, предусмотренные ст. 264, но непосредственно в тюрьму

он не сядет, – считает Хаминский. – Интрига только в том, будет ли в суде первой инстанции для него

определен реальный срок, замененный альтернативными санкциями по итогам апелляции,

или все сразу пройдет как по маслу”.

Еще

один важнейший момент: по тяжким преступлениям, к каковым на данный момент пока

еще относится дело Ефремова, подавать прошение об УДО возможно после отбытия

2/3 срока, а по преступлениям средней тяжести – после половины. При этом 1 день

домашнего ареста до суда будет зачитываться за 1,5.

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⚡️Михаилу Ефремову, устроившему пьяное ДТП со смертельным исходом, избрали меру пресечения в Таганском суде. ⠀ Актер расплакался и признал вину. Теперь он отправится под домашний арест до 9 августа 2020 года. ⠀ #ефремов #дтп #суд #актер ⠀ Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Июн 2020 в 10:31 PDT

А

теперь внимательно следите за руками.

“В

условиях досудебного соглашения и сделки

со следствием суд может назначить не 5 лет, а, допустим, 4. Или даже 3, 2 или 1.

А теперь представьте: при, например, назначении 3 лет лишения свободы согласно

ст. 80 УК РФ осужденному за преступление средней тяжести может быть

произведена замена наказания в виде лишения свободы на более мягкое, в том числе условное, – поясняет эксперт. – Замена производится после отбытия осужденным 1/3 назначенного срока.

То есть, если Михаилу Олеговичу будет вынесен приговор к 3 годам лишения

свободы, то перейти на условный срок будет возможно уже год спустя. А что такое

1 год? – всего лишь нахождение на домашнем аресте на протяжении 8 месяцев.

Обычно от избрания меры пресечения до вынесения приговора проходит именно

столько времени”.

Так

что у Михаила Ефремова есть крупный шанс вообще и не сидеть. На выбор!