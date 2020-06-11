Мнение: Без импровизаций

11.06.2020, 11:55, Разное

В Сиэтле протестующие захватили здание мэрии. Власть, в общем-то, и не особо сопротивлялась народной инициативе.

Американская школа управления прекрасно умеет планировать и дисциплинированно выполнять план. Умеет быстро перестраиваться на запасной сценарий. Но чего она точно не умеет – это импровизировать. Поэтому шаблонность – визитная карточка саксонского управления.

Так и здесь. На Украине в ходе Майдана была опробована массовая технология захвата госучреждений. Ни малейшей конструктивной идеи в этих захватах не было, только задача дезорганизовать и парализовать действия власти. Революционеры входили в здания и не понимали, что делать дальше. В итоге дело заканчивалось разгромом, разворовыванием имущества и испражнениями на ковры.

Раз технология есть – ее применяют. То, что происходит сегодня в США – чистой воды "цветной" сценарий с уже известными ходами и сюжетами. Сейчас по плану – захват госучреждений. Так как четкой цели на свержение действующей центральной власти силовым путем нет, а революция запущена, то она отрабатывает свое планирование, причем чуть ли не по дням. Ничего другого в имеющихся протоколах действий нет.

С импровизацией неважно, а импровизировать нужно, так как американский сюжет явно начинает отличаться от украинского. Но на это нужно время, а на ходу работать не по плану они просто не умеют. Поэтому приходится брать наиболе подходящий план и скрупулезно отрабатывать именно его.

Финальная часть американской "цветной революции" по идее должна быть перенесена на ноябрь и окончательный ее сценарий будет зависеть от результатов выборов президента. В этом смысле события запущены слишком рано. Логично было бы начинать их ближе к концу лета, иначе запал пропадет, неразграбленные магазины закончатся, толпа либо рассосется, либо наоборот, войдет в неуправляемый режим и тогда ее придется "гасить" уже по-настоящему.

Убийство Флойда было верным ходом для подъема градуса психоза, который и без того находился на приличном уровне из-за эпидемии и ее текущих последствий. Но слишком рано все произошло, а потому всё имеющееся планирование нужно срочно и максимально быстро перерабатывать с учетом лишних двух-трех месяцев, которые возникли совершенно некстати.

С другой стороны, два месяца – большой срок, который можно использовать как раз для отработки новых планов в свете текущей ситуации. Поэтому задача, которую будут решать технологи американской революции – поддерживать градус и накал на относительно низком уровне, подбрасывая в огонь небольшие поленья. Чтобы костер не потух, но и не разгорелся раньше времени. Цель всё та же – либо победа на выборах, либо насильственное свержение власти в случае поражения Байдена. У демократов практически нет особой альтернативы – еще четыре года правления Трампа в условиях системного кризиса станут для них катастрофой.