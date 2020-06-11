 

Елена Темникова спровоцировала слухи о своей второй беременности

11.06.2020, 11:53, Разное

Елена Темникова опубликовала очередную фотосессию на своей странице в соцсети Instagram. Публикацией певица невольно спровоцировала слухи о своей второй беременности.
На снимках, обнародованных в профиле артистки, она предстала в платье свободного покроя нежного розового оттенка. Для эпатажной звезды такой облик оказался довольно смелым и непривычным, поэтому поклонники сразу же заговорили о возможной беременности Темниковой. Интересно, что на заднем плане на снимке видна большая черная собака, а сама девушка находится в саду. Многие подписчики аккаунта исполнительницы сравнили ее новый образ с лесной нимфой и Венерой.

Стоит отметить, что чаще всего экс-участница трио «Серебро» носит одежду спортивного и кэжуал-стиля. Женственные длинные наряды в пол с множеством оборок ранее певица не демонстрировала. Именно поэтому смена имиджа Темниковой сразу же повлекла за собой разговоры о вероятном пополнении в ее семье.

Следует отметить, что СМИ и блогеры, пишущие на тему светских хроник, неоднократно предполагали, что певица в положении. Однако прежде все слухи оказывались беспочвенными. Единственному ребенку Темниковой сейчас пять лет, дочку Александру артистка родила в браке с Дмитрием Сергеевым. С супругом звезда вместе с 2014 года, это второй брак бывшей участницы «Евровидения».



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