Парламент Белоруссии утвердил в должности нового премьера

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11.06.2020, 11:53, Новости дня

Палата представителей национального собрания Белоруссии проголосовала за назначение Романа Головченко премьер-министром страны.

«Палата представителей сегодня на заседании дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром», – информирует агентство БелТА. 

Согласно законодательству, после того как депутаты согласовали кандидатуру Головченко, президент должен подписать соответствующий указ.

Напомним, 3 июня Лукашенко отправил правительство в отставку. Новым премьером Белоруссии стал Роман Головченко, который ранее занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. От нового кабмина Лукашенко потребовал снизить зависимость Белоруссии от России.

Лукашенко заявлял о планах сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов, которые состоятся 9 августа. При этом он заверил, что подавляющее большинство членов Совмина останутся на своих должностях.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о неожиданной интриге на выборах президента Белоруссии и о том, что Лукашенко угрожает майдан.



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