 

Эксперт: Социальные гарантии в Конституции защитят самых уязвимых

11.06.2020, 11:53, Новости дня

Благодаря поправкам в Конституции появятся социальные гарантии, которые защищают «самых уязвимых» и которые РФ не могла обеспечить в 1993 году, сообщил газете ВЗГЛЯД ректор Ленинградского государственного университета имени Пушкина, доктор экономических наук, профессор Станислав Еремеев.

«Социальный вектор Конституции понятен – РФ это социальное государство. Это та страна, в которой есть приоритет соответствующих норм и правил. Это вопрос правильного вектора в вовлечении всех институтов российского общества в повышение эффективности жизни  государства, целенаправленно на повышение благосостояния граждан», – сообщил Еремеев.

Он указал, что в Конституции появятся социальные гарантии, которые особенно важны в условиях падения реального дохода граждан. «Защищают они, прежде всего, самых уязвимых. Регулярная индексация пенсий и норма МРОТ не ниже прожиточного минимума – это как раз те важные гарантии социального государства, которые РФ в 1993 году не могла обеспечить. Пришло время закрепить их в Основном законе», – добавил ректор.

«Государство должно учитывать интересы своих граждан и тенденции, которые оно не может игнорировать. Любое государство мира, рассматривая те или иные вопросы, должно отталкиваться от интереса своего народа. Наша страна прошла большой путь и политическая культура населения растет, поэтому явка тех, кто придет поддержать пакет этих поправок, должна быть высокой. Я иногда спрашиваю себя и задаюсь вопросом кто те люди, которые смогут пойти и проголосовать против семьи и детства?» – заключил Еремеев.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.



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