Мнение: Снос памятника Колумбу в Сент-Поле

11.06.2020, 11:50, Разное

Колумбопад продолжается.

В Сент-Поле (столица штата Миннесота) протестующие снесли памятник Колумбу у местного Капитолия. Полиция сносу не препятствовала, обеспечив лишь вывоз упавшей статуи.

PS. Плюс отрезанная голова Колумба в Бостоне.

Памятник без головы пока что стоит

PS. Спикер Палаты Представителей в Конгрессе США Нэнси Пелоси (разумеется от Дем.партии) призвала убрать из Конгресса США все статуи героев Конфедерации.