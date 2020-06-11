Пушков оценил идею США ввести новые жесткие санкции против России

11.06.2020, 11:48, Новости дня

«Подобные санкции – это тотальная экономическая война против России», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя предложение республиканцев-членов Палаты представителей Конгресса США ввести такие жесткие санкции в отношении России, которых, по их оценке, ранее никогда не было.

«Это еще не законопроект, а лишь программа действий. Но с учетом того, что предложившая новые санкции Республиканская комиссия по изучению вопросов безопасности и внешней политики объединяет около 150 конгрессменов – это не просто очередной доклад. Он вполне может иметь продолжение на законодательном уровне», – сказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По мнению сенатора, доклад показывает, что в США нет политической силы, которая выступала бы за нормализацию отношений с Россией. «До сих пор антироссийскую кампанию вели демократы, рассчитывая тем самым нанести политический ущерб Трампу. Республиканцы старались защитить Трампа, но не Россию. Потому доклад подтверждает, что обе партии рассматривают нашу страну как своего врага», – отметил собеседник.

«Возможно, мы сможем продолжать контакты с США в узкой сфере обмена информацией по борьбе с терроризмом, а также в области договоренностей о контроле над ядерным оружием. Но за пределами этого, судя по представленному докладу, договоренности маловероятны. Они невозможны при господстве антироссийского климата, который сейчас установился в США. А в случае принятия новых сверхжестких санкций возникнет такая напряженность между Россией и США, которой еще не было», – предположил Пушков.

Говоря о призыве республиканцев разработать «стратегию общения напрямую с российским народом» в целях «поддержки его устремлений к демократии и правам человека», Пушков отметил, что в данном случае речь идет об активизации информационно-пропагандистских усилий по подрыву отношения российского общества к власти.

Накануне республиканцы Палаты представителей Конгресса США предложили ввести такие жесткие санкции в отношении России, Ирана и Китая, которых, по их оценке, ранее никогда не было. Авторы «предлагают более 130 решений для борьбы с самыми агрессивными противниками Америки в мире».

В частности, авторы предлагают ввести жесткий пакет антироссийских санкций, в который войдут ограничения в отношении российских нефтегазовых проектов, российского суверенного долга, «подконтрольных РФ лиц» в других странах и признание РФ «государством – спонсором терроризма».

В документе «содержится призыв к разработке стратегии общения напрямую с российским народом и поддержки его устремлений к демократии и правам человека».

Во вторник американский конгрессмен от штата Флорида, республиканец Грег Стьюби заявил о планах предложить на этой неделе новые санкции против России, Ирана и Китая.