Ученые назвали сроки завершения пандемии коронавируса в России

11.06.2020, 11:48, Новости дня

Ученые из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева составили математические модели распространения коронавируса в мире, согласно которым, пандемия в большинстве стран, в том числе в России, завершится в июле, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

«Математическая модель прогнозирует конец эпидемии в РФ – конец июля, численность инфицированных к концу июля – примерно 524 тыс. человек. Но, думаем, что в связи со снятием ограничений в РФ появятся новые короткие волны, которые могут увеличить число инфицированных COVID-19», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Специалистами кафедры информационных компьютерных технологий РХТУ им. Д.И. Менделеева с помощью методов нелинейной динамики и на основе новых статических данных построили математические модели, прогнозирующие сроки окончания эпидемии и число заболевших коронавирусной инфекцией и для других стран мира. В частности, распространение коронавируса в Японии уложилось в две волны, а в Швеции – в три.

Согласно данным исследования, первая волна в Японии возникла в начале января. Но ограничительные меры были введены только 7 апреля. В итоге пик заболеваемости пришелся на 19 апреля, после чего началось снижение прироста числа инфицированных. Таким образом, в Японии эпидемия должна закончиться в середине – конце июля с численностью инфицированных в районе 17 тыс. 300 жителей.

Совсем другое поведение, согласно выводам РХТУ, эпидемия демонстрирует в Швеции, которая не вводила режим самоизоляции населения. Ученые отмечают, что первая волна заболевших возникла в конце февраля из-за инфицированных туристов, проводивших «спортивные каникулы» в итальянских и швейцарских Альпах, и дала максимум 1 апреля. Вторая и третья волны эпидемии проявились в апреле и мае, а наибольшая смертность на душу населения пришлась в Швеции на период с 12 по 19 мая.

«Эти две волны обусловлены появлением очагов эпидемии в домах престарелых из-за заражения пациентов, обслуживающим персоналом (которым являлись мигранты пригородов и работавшие в этих домах на почасовой оплате). Таким образом, если не будет новых волн эпидемии в Швеции, то конец эпидемии – начало июля с численностью инфицированных в районе 48 тыс. жителей», – отмечается в исследовании.

В США, где сейчас насчитывается наибольшее число инфицированных коронавирусом, исследователи выделяют шесть волн его распространения. Первая волна сформировалась еще 10 марта в Вашингтоне, а шестая волна – лишь 29 мая. Как отмечают ученые, она даст пик заболеваемости 16 июня, увеличив статистику на 277,9 тыс. инфицированных жителей.

«Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей», – говорится в исследовании.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За последние сутки в РФ выявлено 8779 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 36,8% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксированы 174 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 6532 человек. Накануне, 10 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8404. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 375.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.