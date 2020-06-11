 

Оставленный один на несколько дней ребенок упал с пятого этажа и выжил под Калугой

11.06.2020, 11:48, Новости дня

В городе Кирове Калужской области из окна пятого этажа выпал восьмилетний мальчик, которого отец оставил дома и уехал на заработки на несколько дней в Москву. Ребенок находится в реанимации, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Воспитывающий ребенка отец в целях заработка на несколько дней убыл в Москву и закрыл дверь, оставив малолетнего сына одного в квартире», – сообщается на сайте ведомства. 

По информации прокуратуры, ребенок пытался выйти на улицу через окно квартиры, которая находится на пятом этаже. Мальчик выпал из окна и получил множественные телесные повреждения. Сейчас ребенок находится в реанимации.

«В связи с произошедшим прокуратура проверяет соблюдение прав восьмилетнего ребенка, в том числе со стороны его законного представителя, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – заявили в прокуратуре.

Ранее Кировский областной суд приговорил к 13 годам колонии Марию Пленкину, чья дочь была найдена мертвой в запертой квартире в Кирове – девочка пробыла там несколько дней одна без еды и воды.



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