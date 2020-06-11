 

Дмитрий Шепелев отправит сына Жанны Фриске в частную элитную школу

11.06.2020, 11:46, Разное

Сын телеведущего Дмитрия Шепелева и покойной певицы Жанны Фриске Платон отправится учиться в частную элитную школу, где год обучения стоит 1 млн 400 тыс. рублей. По словам Шепелева, он долгое время подбирал учебное заведение и даже обращался за помощью к специалистам.
Телеведущий часто посещает психологов для получения важных консультаций. Кроме того, он регулярно делится советами о воспитании детей с подписчиками в социальной сети Instagram. Дмитрий Шепелев полагает, что все это в совокупности позволит ему стать хорошим отцом.

Хотя об отношениях с Платоном телеведущий предпочитает подробно не рассказывать, даже на его странице в Instagram-аккаунте редко появляются их совместные фотографии, но недавно стало известно, что Дмитрий Шепелев подобрал для сына частную школу с хорошим рейтингом. Стоимость обучения в данном заведении составляет более 1 млн рублей.

Пользователи Сети продолжают с интересом наблюдать за тем, как складывается жизнь у единственного ребенка Жанны Фриске, Платон в свою очередь даже не подозревает, что его мама была одной из самых знаменитых российских певиц.



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