 

Премиальный пикап Ruijing 6 получил внедорожную версию

11.06.2020, 11:37, Новости дня

Китайская компания Dongfeng официально презентовала доработанный пикап Ruijing 6, который может похвастаться дополнительным тюнингом.

В свою очередь, новая модификация имеет название Ruijing 6 Offroad Edition. По техническим параметрам автомобиль практически идентичен немецкому пикапу Mercedes-Benz X-Class. Новинка получила стильные бамперы, крупную решетку радиатора, а также расширители арок. Легкосплавные диски предполагают возможность преодоления сложных участков дороги.

Следует отметить, что под капотом китайской модели Ruijing 6 применили 2,3-литровый дизельный агрегат с мощностью 163 л.с. Модель также поступит на рынок с 2,4-литровым бензиновым агрегатом на 158 л.с. мощности. Автомобиль имеет систему полного привода с блокировкой дифференциала.



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