 

Новый кроссовер Nissan Qashqai замечен на тестах

11.06.2020, 11:37, Новости дня

В Сети появились фотографии обновленного японского кроссовера Nissan Qashqai, который обнаружили во время дорожных испытаний.

Вместе с тем автомобиль имеет плотную защитную пленку, тогда как специалисты отметили основные отличия по кузову. В целом, новинка не имеет радикальных отличий от предшественников. Более того, в салоне используется стильная приборная панель, а также мультимедийный комплекс нового поколения. По остальным параметрам модель не имеет радикальных отличий.

Предполагается, что кроссовер лишится дизельного агрегата, вместо которого применят гибридную силовую установку. Что касается электрической версии, то пока речь о таком исполнении модели не ведется. Премьера Nissan Qashqai пройдет до конца нынешнего года.



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