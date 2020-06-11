Опубликованы рендеры электрокара Mercedes-Benz Redsun

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11.06.2020, 11:37, Новости дня

Пользователям доступны рендеры новой модели под названием Mercedes-Benz Redsun.

В свою очередь, новинку продемонстрировал китайский художник, который постарался реализовать один из вариантов исполнения автомобиля, оснащенного солнечными батареями. Более того, эксперты отметили, что данный экземпляр имеет дизайн мыльницы, в передней части которой сохранили решетку радиатора. Кроме того, новинка может в дальнейшем получить серийное исполнение.

Спортивный автомобиль Mercedes-Benz Redsun питается энергией солнца, за счет чего модель может оказаться крайне востребованной на рынке. Вместе с тем технические параметры и прочие характеристики пока удерживаются в тайне до появления официальных сведений.



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