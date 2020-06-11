В США запрещенная огнезащитная добавка привела к врожденным дефектам у детей

11.06.2020, 11:35, Разное



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Огнезащитный материал (антипирен), который находился в массовом производстве, повреждал ДНК сперматозоидов. Его воздействие оказалось вредным не только для людей, которые подверглись его воздействию непосредственно, но и их детям, родившимся спустя годы.

Исследование, которое продемонстрировало тератогенное действие уже запрещенного полибромированного бифенила 153 (ПБФ153, коммерческое название – FireMaster), опубликовано в Scientific Reports учеными из Университета Джорджии.

Согласно оценкам ученых, в 1973 году воздействию ПБФ153 подверглись примерно 6,5 миллионов жителей штата Мичиган. Это случилось, когда это вещество было по ошибке отправлено на фермы и попало в продукты питания.

Люди, которые подверглись действию ПБФ-153, в дальнейшем страдали от головной боли, головокружений, боли в суставах и некоторых видов рака. Неожиданным стало то, что врожденные проблемы со здоровьем были и у детей этих людей. У мальчиков часто диагностировали грыжи, обнаруживали уплотнения в яичках, а у девочек был повышен риск выкидышей и мертворождений. Ученые указывают, что описанные у детей патологии обусловлены эндокринными нарушениями.

Новое исследование впервые показывает, как воздействие токсических веществ может влиять на здоровье детей, повреждая ДНК сперматозоидов. Ранее такие исследования касались только яйцеклеток.

Для научной работы ученые использовали клеточные модели сперматогенеза (образования сперматозоидов). Они проанализировали состояние людей, которые подверглись воздействию ПБФ153, и создали в лаборатории модель его влияния на половые клетки.

Оказалось, что ПБФ153 меняет экспрессию некоторых генов сперматозоидов: определенные гены становились активнее, с них синтезировалось больше белков. Эти гены играют роль в развитии эмбриона, формировании органов и частей тела.

«ПБФ153 вызывает изменения в ДНК сперматозоидов, которые влияют на то, как гены включаются и выключаются. ПБФ153, судя по всему, включает гены, которые должны быть выключены», – сказала Кэтрин Грисон (Katherine Greeson), автор исследования.

Ученые ожидают, что методы, которые они применили, в будущем помогут больше узнать о воздействии различных токсических веществ окружающей среды на организм.