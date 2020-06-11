Госдолг США превысил 26 триллионов долларов
11.06.2020, 11:30, Новости дня
Долг федерального правительства США впервые превысил 26 триллионов долларов.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министерством финансов.
Госдолг достиг отметки 24 триллиона долларов 7 апреля.
Потребовалось лишь 28 дней, чтобы он увеличился еще на один триллион долларов – отметка в 25 триллионов была преодолена 5 мая.
Прошло еще 35 дней, и долг достиг 26 триллионов.
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Русская служба «Голоса Америки»
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