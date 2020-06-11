 

Госдолг США превысил 26 триллионов долларов

11.06.2020, 11:30, Новости дня

Долг федерального правительства США впервые превысил 26 триллионов долларов.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министерством финансов.

Госдолг достиг отметки 24 триллиона долларов 7 апреля.

Потребовалось лишь 28 дней, чтобы он увеличился еще на один триллион долларов – отметка в 25 триллионов была преодолена 5 мая.

Прошло еще 35 дней, и долг достиг 26 триллионов.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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