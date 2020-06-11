 

КНДР осудила США за комментарии по поводу межкорейских отношений

11.06.2020, 11:30, Новости дня

Северная Корея заявила в четверг, что США не могут комментировать межкорейские отношения и что в интересах Вашингтона хранить молчание, если он хочет, чтобы предстоящие президентские выборы в США прошли гладко.

Об этом сообщили северокорейские государственные СМИ.

Заявление появилось после того как Госдепартамент США выразил разочарование решением Северной Кореи приостановить работу «горячей линии» связи с Южной Кореей.

«Если США суют нос в чужие дела со своими бездумными замечаниями, вместо того чтобы заниматься внутренними делами, когда в их политическом положении наблюдается наихудшее замешательство, они могут столкнуться с неприятной вещью, с которой трудно будет справиться», – заявил глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чон Гын в комментарии, переданном государственным информагентством ЦТАК.

«Это будет не только в интересах США, но и хорошо для беспроблемного проведения предстоящих президентских выборов», – заявил Квон Чон Гын, не вдаваясь в детали.



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