 

Эксперты прогнозируют тарифам на связь в России рост на 5–15%

11.06.2020, 11:30, Разное

Эксперты мобильной связи рассказали о перспективах российского рынка коммуникаций. По их прогнозам, тарифы операторов вскоре могут продемонстрировать рост на 5-15%, также может исчезнуть безлимитный интернет.
К этому приведет падение выручки в сфере телекоммуникаций, которое отмечается как у операторов мобильной связи, так и у провайдеров спутниковых технологий. Так, за первые четыре месяца 2020 года доходы компаний снизились на 2,6%. Введение карантина привело к 4-процентному падению доходов за первый же месяц по отношению к годовому балансу.

Также в РФ может исчезнуть услуга безлимитного доступа к интернету. Повлияет на возможный рост тарифов и падение прибыльности от международного роуминга. Также скажется на 5-15-процентном повышении и закрытие многих салонов связи, в то время как импортное оборудование для них стало дороже.

Однако ряд операторов, уверены специалисты рынка, вследствие снижения платежеспособности населения может попытаться сдержать рост своей тарифной сетки. Полностью восстановиться и выйти на уровень до введения карантина отрасль сможет не ранее, чем через год.



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