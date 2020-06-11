Российские дипломаты подтвердили получение ноты МИД Эстонии

11.06.2020, 11:30, Новости дня

Министерство иностранных дел Эстонии вручило российскому послу Александру Петрову ноту из-за якобы нарушения российским самолетом воздушных границ страны.

«10 июня с.г. посол Александр Петров был приглашен в МИД (Эстонии), где ему было сообщено о нарушении самолетом утром того же дня воздушной границы страны и вручена соответствующая нота по данному поводу, – говорится в сообщении российской дипмиссии в Таллине в Twitter.

Согласно сообщению на сайте вооруженных сил Эстонии, российский самолет TU204-300 в среду якобы вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо, не имея разрешения, и пробыл в эстонском воздушном пространстве менее минуты. В вооруженных силах Эстонии сообщили, что у самолета отсутствовал план полета, и самолет не связывался с эстонской службой воздушного движения.

По данным СМИ, это мог быть военный самолет, передает РИА «Новости».

Последний раз Эстония заявляла о нарушении воздушного пространства российским самолетом в конце прошлого года. Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.