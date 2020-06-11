Оксана Самойлова показала, как дочери устраивают «вечерние концерты»

11.06.2020, 11:30, Разное

Несмотря на то, что Оксана Самойлова находится в процессе развода с Джиганом, она не унывает и весело проводит время в компании детей. Недавно модель показала в микроблоге Instagram в разделе сторис видео, на котором запечатлены «вечерние концерты» дочерей Леи и Ариелы.

Девочки занимаются художественной гимнастикой и очень любят примерять на себя различные образы. По словам Оксаны Самойловой, ей кажется, что Ариеле нужно профессионально заниматься танцами. Ее сестра Лея примерила образ рок-звезды и дефилировала перед мамой. Не отстает от сестер и младшая Майя, которая с удовольствием посещает занятия в батутном центре.

В марте Оксана Самойлова заявила о том, что намерена развестись с рэпером Джиганом. Многодетная мать узнала о том, что супруг неоднократно ей изменял. Кроме этого, к серьезному решению модель подтолкнуло поведение музыканта в феврале, когда он злоупотреблял спиртным и запрещенными препаратами. После рождения младшего сына Джиган вел себя неадекватно, в результате чего Оксана Самойлова отправила его на реабилитацию в одну из клиник Майями. По возвращению в Россию он продолжил лечение. По словам рэпера, за три недели ему сделали 90 капельниц. Как он признавался своему коллеге Тимати, супруга его спасла, так как «в наркотиках нет ничего, кроме дна и смерти».

Оксана Самойлова не отрицает, что сейчас они живут в одном доме. Однако она настроена решительно и все-таки хочет развестись. Первое заседание суда назначено на 15 июня.