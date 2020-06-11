В России больше полумиллиона заболевших COVID-19

11.06.2020, 9:25, Новости дня

По данным на 11 июня, за последние сутки в России зарегистрировали 8 779 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Всего в стране с начала эпидемии COVID-19 заразились 502 436 человек.

За сутки умерли 174 человека, у которых был подтвержден коронавирус. Общее число умерших от COVID-19 достигло 6 532 человек.

Больше всего новых случаев в Москве – 1436, в Московской области – 724, в Свердловской области – 312, в Петербурге – 303, в Нижегородской области – 303, в Иркутской области – 240, в Воронежской – 239, в Ростовской области – 220.

За прошедшие сутки медики выписали 8 367 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 261 150.

Россия, по официальным данным, остается на третьем месте по уровню распространения коронавируса. Больше всего заболевших зарегистрировано в США – 2 000 464 (112 024 умерших), Бразилии – 772 416 (39 680). После России следует Великобритания – 291 588 (и 41 213 умерших) и Индия – 276 583 (8 038).

Статистика смертности от коронавируса, которая ведется в России, является “сложной для понимания”. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, российским властям следует пересмотреть способы выявления и отчетности по летальным исходам, поскольку низкий уровень смертей при высоком уровне заболеваемости смотрится “необычно”.

“Одним из объяснений” такой статистики смертности может являться то, что Россия провела большое число тестов на коронавирус, предположил Райан. В то же время в других странах, которые в больших масштабах тестируют население на наличие вируса, показатели смертности все равно сильно выше.

В мае Financial Times и New York Times писали о том, что Россия занижает статистику по смертности от COVID-19. После этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти страны никогда не манипулировали данными по коронавирусу. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснял низкую смертность от коронавируса в стране эффективностью системы здравоохранения.