Осужденного за госизмену 79-летнего ученого Лапыгина освободили по УДО

11.06.2020, 11:25, Новости дня

Суд в Твери условно-досрочно освободил из колонии бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Владимира Лапыгина, осужденного за госизмену.

“Ходатайство в отношении Лапыгина об условно-досрочном освобождении удовлетворено судом, сегодня же решение об этом ему должно быть передано в колонию”, – сказала пресс-секретарь суда Юлия Трифонова.

Ожидается, что 79-летний ученый покинет колонию через 10 суток – после вступления решения суда в законную силу, если оно не будет обжаловано.

Владимир Лапыгин – лауреат премии правительства России, кандидат технических наук и заместитель начальника одного из центров ЦНИИмаш.

Он много лет работал в головном институте “Роскосмоса”, а также преподавал в МГТУ. Его заподозрили в передаче секретной информации за рубеж и обвинили в госизмене, а в 2016 году приговорили к семи годам колонии строгого режима.

В период с 1 января 2014 года по 3 марта 2015 года в Москве было арестовано девять человек по обвинению в госизмене и шпионаже. Среди них – радиоинженер Геннадий Кравцов, который ранее служил в ГРУ, бывший научный сотрудник Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ) Владимир Голубев, сотрудник Московской патриархии Евгений Петрин, а также член экипажа танкера “Койда” Сергей Минаков.

ЦНИИмаш – головной научный институт госкорпорации “Роскосмос” – проводил работы по отработке прочности механического ресурса МКС, а также по отработке прочности и динамики ракеты-носителя “Ангара”.