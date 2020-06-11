Салют и военный оркестр: как королева Елизавета II отпразднует самый скромный день рождения в своей жизни

11.06.2020, 11:20, Разное

Прожив долгую жизнь, королева Елизавета II наверняка не догадывалась о том, что свой 94-й день рождения ей придется отмечать практически взаперти. Но пандемия коронавируса внесла коррективы в существование всех, в том числе монархов, и личный праздник королевы пройдет максимально скромно. По традиции Елизавета II отмечает день рождения дважды – 21 апреля, когда она появилась на свет, и во вторую субботу июня, когда в Лондоне проходит парад Trooping the Colour. Из-за введенного в Великобритании карантина все массовые мероприятия были отменены, но “повеселиться” Ее Величеству все же удастся: судя по официальному заявлению Букингемского дворца, в честь Елизаветы II пройдет марш и сыграет оркестр.

Королева Елизавета II в Букингемском дворцеВ субботу, 13-го июня 2020 года, королева будет наблюдать военную церемонию во дворе Виндзорского замка. В ней примут участие солдаты первого батальона гвардии Уэльса, которые сейчас охраняют замок, а музыкальное сопровождение обеспечит оркестр домашней дивизии. В момент появления Ее Величества во дворе в ее честь прозвучит салют, завершится церемония вторым салютом,- говорится в заявлении. Сообщается, что закрытая для публики церемония продлится около 20 минут и будет проведена с соблюдением рекомендованной правительством дистанции. С момента изоляции – а это случилось в середине марта – Елизавета II появится перед публикой лишь во второй раз: во время первого она совершала традиционный променад по территории Виндзорского замка – верхом на пони по кличке Балморал Ферн. В Виндзоре королева встретила и свой день рождения в апреле, поднять бокал с семьей ей удалось только виртуально – например, по конференс-коллу из США с королевой связался ее внук принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл и годовалым сыном Арчи.

Королева Елизавета II с семьей на параде, 2019 год Стоит отметить, что обычно парад Trooping the Colour продолжается несколько часов, а начинается он с торжественного появления всех членов королевской семьи перед подданными. В параде ежегодно принимают участие около 1400 солдат, 400 музыкантов и 200 лошадей, а тысячи людей заполняют площадь и улицы возле Букингемского дворца. Во время парада королевское семейство сначала наблюдает за всем происходящим с площади Horseguards Parade, а затем с балкона Букингемского дворца. С тех пор как Елизавета стала королевой Великобритании, то есть с 1952 года, она почти ни разу не пропустила этот парад. Исключение было сделано лишь однажды, в 1955 году, когда парад был отменен из-за железнодорожной забастовки.