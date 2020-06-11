Скандалы: На любой Iphone найдется челябинский паяльник

11.06.2020, 11:19, Разное

Следователи сумели восстановить удаленные сообщения из смартфонов Евгении Исаенковой, среди которых оказались угрозы от абонента, записанного как Шиш

Следователи сумели восстановить удаленные сообщения из смартфонов зампреда общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой, убитой при загадочных обстоятельствах. Среди них оказались угрозы от некоего абонента, записанного как Шиш. В связи с этим будет изучаться версия о возможной причастности к преступлению негласного хозяина Раменского района «вора в законе» Олега Шишканова (Шишкан), который находится под стражей по обвинению в других убийствах.

Дело об убийстве Исаенковой стало уникальным, поскольку в его рамках впервые в России официально был проведен «взлом» Iphone самой Исаенковой и экс-главы района Андрея Кулакова, который и обвиняется в убийстве. Изначально в материалах дела было указано, что «взлом» будет проведен с помощью экспериментального оборудования. Сейчас стало известно, что это за оборудование: паяльная станция, микроскоп и программатор. Извлекать содержимое Iphone с помощью паяльника научились в Челябинске, где и была проведена экспертиза «трубок». И она оказалась действенной. Специалистам удалось получить доступ не только к содержимому смартфона, но восстановить удаленные сообщения в мессенджерах. Некоторые из них привлекли внимание следствия. Например, некий абонент, обозначенный как Шиш, написал Исаенковой следующее сообщение: «Дура, <матерное слово>, всю жизнь не пробегаешь». При этом видно, что у Евгении эта угроза вызвала очень серьезные опасения. Она потом написала знакомому: «Если бы он захотел, он бы все остановил. И всех бы убил. Начал бы с Андрея, а потом и за меня бы взялся. Наверное, так и будет потом». Собеседник в ответ интересуется: «Может, тебе помощь нужна, тебя ищут».

Сейчас устанавливаются, кто были собеседники Исаенковой, особенно тот самый Шиш. Обозначение этого человека в телефоне женщины совпадает с началом фамилии «вора в законе» Олега Шишканова (Шишкан). Он вплоть до ареста был «теневым хозяином» Раменского района, прекрасно знал всех местных чиновников (согласно показаниям свидетелей, они вместе устраивали посиделки с шашлыками), а слово «нет» не воспринимал. Именно за отказ Шишкану была убита вместе с семьей гендиректор «Племзавода Раменское» и районный депутат Татьяна Сидорова. За организацию расправы над женщиной и ее близкими Шишкана отправили за решетку. Сейчас изучается версия о возможной причастности «вора в законе» к нападению на Исаенкову.

Среди удаленных сообщений, которые привлекли внимание следователей, оказались и послания от Кулакова. Как-то экс-глава района написал возлюбленной: «Исчезни, пока я не принял радикальных мер». Было установлено, что подобное Кулаков адресовал Исаенковой после очередной ссоры. Однако потом они помирились и продолжили встречаться.

Согласно показаниям секретного свидетеля по делу, 6 июля 2019 года Кулаков встречался со своей любовницей Евгенией Исаенковой. У них возникла ссора, в ходе которой женщина призналась в интимной связи с несколькими другими мужчинами. Разозленный Кулаков «в порыве ревности» якобы задушил Евгению. Чтобы скрыть улики, он переодел тело в спортивный костюм, а затем положил его на пол у заднего сиденья автомобиля жертвы. При этом, как уверяет секретный свидетель, Кулаков будто бы уверял, что его не посадят за это преступление, так как он сумеет выкрутиться.

Сам Кулаков категорически отрицает вину и заявляет, что в ночь убийства Исаенковой спал дома. Эти показания подтверждает жена экс-главы района. Консьержка в подъезде Кулакова также уверяет, что в ту ночь никто не выходил. Камер наблюдения в подъезде нет. Экспертиза кольца, крестика и часов, находившихся на Исаенковой в момент ее убийства, выявила частицы кожи Кулакова, однако определить, когда они появились, возможным не представляется. На телефоне, который был с собой у Исаенковой, обнаружен отпечаток пальца. Он не принадлежит Кулакову, сейчас правоохранители пытаются установить, чей это след. На белье погибшей есть два следа от рук экс-чиновника, как будто он пытался его снять. Но опять же: время появления отпечатков установить не представляется возможным. На двери машины жертвы оказался след от ботинка, но эксперты не смогли определить, какая эта обувь и кому она могла принадлежать.

Александр Горячев