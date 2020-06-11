 

В ВОЗ не исключили пересмотра многими странами статистики смертности от коронавируса

11.06.2020, 11:16, Новости дня

Низкий уровень смертности от коронавируса в РФ может объясняться быстрым проведением большого числа тестов на наличие инфекции, сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. При этом в организации не исключили, что в ближайшее время многие страны пересмотрят статистику смертности от COVID-19.

«В РФ «осуществляется много тестов, и это тестирование проводится очень и очень быстро». В ситуациях, когда тестируется много людей, можно видеть «относительно низкий уровень смертности», – отметил он, информирует «Москва 24».

В то же время Райан заявил, что организация разработала и разослала странам стандартные рекомендации по сертификации смертей в случае COVID-19, но это сложная процедура, «поскольку бывают сопутствующие условия, касающиеся причин смерти, и это может интерпретироваться разными путями». Райан также не считает, что такая интерпретация осуществляется врачами «негативным способом и в систематической манере».

В то же время, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове выразила уверенность, что в ближайшее время многие мировые державы займутся пересмотром статистики смертности от COVID-19. Таким образом, уровень смертности от инфекции в этих государствах будет изменен.

«Многие страны вернутся назад и пересмотрят сертификаты смерти. И будут изменения. Я думаю, можно сказать, что в ряде стран уже идут ревизии количества смертей», – резюмировала эксперт.

Ранее Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему в стране значительно ниже уровень смертей от коронавируса, чем в других государствах.

Напомним, низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в РФ вызвал негативную реакцию на Западе. В частности, New York Times и Financial Times заявили, что данные якобы «занижены».

В то же время американский журнал Forbes заявил, что оснований обвинять Россию в занижении смертности от коронавируса нет. В ВОЗ также опровергли слухи о занижении смертности в РФ от коронавируса.



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