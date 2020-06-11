Анна Калашникова мучается в больнице с болями и температурой

11.06.2020, 11:09, Разное

Несколько дней назад Анна Калашникова попала в больницу с диагнозом пиелонефрит. Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина призналась журналистам, что она страдает от болей и температуры.

Модель обратилась к врачам, так как ее мучили острые боли в правом боку. После сдачи анализов оказалось, что у Анны Калашниковой проблемы с почкой. На данный момент артистка проходит лечение, хотя ее состояние пока не улучшается. По словам бывшей возлюбленной Прохора Шаляпина, ей было тяжело перестроиться на режим дня больницы. Дело в том, что модель не привыкла к ранним подъемам, но у нее нет выбора, так как необходимо регулярно сдавать анализы.

Анна Калашникова пояснила журналистам, что в больнице хорошо кормят и ухаживают за ней, предоставляют квалифицированную помощь. Однако знаменитость беспокоит тот факт, что общее самочувствие у нее не улучшается. По-прежнему держится высокая температура, болит правый бок и вздувается живот. Из-за этого Калашникова не может нормально спать. Ей назначили комплексное лечение, капельницы и поддерживающую терапию.