 

В России проведут испытание модернизированного «Аллигатора» с новым вооружением

11.06.2020, 11:09, Разное

К концу сентября 2022 года в РФ завершатся испытания опытных вертолетов Ka-52М, созданных на базе «Аллигатора». Информация о закупке модифицированных моделей и проведении тестов двух вертолетов появилась на портале госзакупок, там ее опубликовал Национальный центр вертолетостроения им. Миля и Камова.
Базовая модель Ка-52 «Аллигатор» является разведывательно-ударным вертолетом, способным выполнять миссии даже в условиях непогоды. Планируется, что модифицированные версии получат новые навигационные и прицельные системы, а также комплекс связи и оборудование для более точного управления огнем. Кроме того, Ka-52М сможет нести на себе крылатую ракету, имеющую наименование «изделие 305».

Стоимость всех работ по модернизации вертолета Ка-52 «Аллигатор» на сегодняшний день оценивается в 135,5 млн рублей. Улучшению авиатехнику подвергнут уже в 2020 году. В Национальном центре вертолетостроения полагают, что Ka-52М сможет использовать новое вооружение, распознавать цели на дальней дистанции и преодолевать больше пути благодаря дополнительным топливным бакам. Также сохранится планер, инженеры отмечают, что он хорошо себя зарекомендовал.



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