 

Профессор: Наличие антител не гарантирует, что переболевший COVID-19 не сможет заразить окружающих

11.06.2020, 11:09, Разное

Наличие в организме антител не гарантирует того, что переболевший COVID-19 человек не сможет заразить окружающих. Об этом пояснила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Специалист объяснила: через пару недель после того, как у пациента проходят симптомы, он прекращает представлять опасность для окружающих, ведь больше не является распространителем инфекции. При этом практически все выздоровевшие становятся абсолютно безопасными уже через неделю.

Однако некоторые пациенты спустя десять дней могут снова почувствовать симптомы заболевания. При таком развитии событий в азиатских странах медики делают три тестирования на наличие коронавирусной инфекции, поделилась Анча Баранова. Каждый из них должен дать отрицательный результат. Об этом информирует Нью Информ.



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