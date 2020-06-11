 

Помощника адвоката Кондрина задержали по подозрению в похищении сына адвоката Скрыпника

11.06.2020, 11:08, Новости дня

Следователи задержали помощника московского адвоката по подозрению в похищении 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника в подмосковном Солнечногорске.

«Следователем в рамках расследования уголовного дела дело по факту похищения несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 126 УК РФ) задержан подозреваемый. Им оказался помощник одного из московских адвокатов», – передает ТАСС слова представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольги Врадий.

По данным источника в правоохранительных органах, задержан 32-летний помощник адвоката Алексей Кондрин.

Следователи и криминалисты провели обыски. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. «Устанавливаются обстоятельства и мотивы, а также иные лица, причастные к совершенному преступлению», – добавила Врадий.

Ранее адвокат Владислав Ткаченко-Кремер сообщал, что по данному делу задержан адвокат Эдуард Гладилин, интересы которого он представляет. По словам защитника, Гладилина сейчас допрашивают, он подозревается в похищении человека (ст. 126 УК РФ). В ходе обыска у Гладилина были изъяты телефоны, компьютеры и флеш-накопители. Ткаченко-Крамер добавил, что по версии следствия, сообщение об угрозах на телефон Скрыпника было отправлено по поручению Гладилина. Кроме того, он заявил, что Гладилину также инкриминируется участие в банде Аслана Гагиева (ч. 2 ст. 209 УК РФ «Участие в банде»). При этом защитник напомнил, что Гладилин является свидетелем по делу банды Гагиева, а также адвокатом Анастасии Бурлаковой (дочери бывшего владельца германских верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова, убитого членами банды Гагиева), которая признана потерпевшей.



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