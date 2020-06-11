 

ДТП в Прикамье: фура с кислотой перевернулась из-за пьяного водителя

11.06.2020, 11:05, Новости дня

ДТП в Прикамье. В Кунгурском районе перевернулась фура с кислотой. Как передает ГТРК "Пермь", авария произошла накануне на 55 км автодороги Пермь — Екатеринбург. Грузовой рефрижератор "ДАВ" перевозил фтористоводородную кислоту.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, при опрокидывании в кювет емкость с кислотой была повреждена. Водителя госпитализировали — он получил ожоги стоп. Также выяснилось, что мужчина 1960 года рождения, житель Кирова, был пьян. Содержание алкоголя в его крови –  0,92мг/л. Кроме того, он уже многократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и даже лишался прав.

Сейчас по факту ДТП ведется проверка, составлены административные материалы. В ближайшее время будут установлены все детали произошедшего. Уточняется, что утечка жидкости не представляет опасности для окружающих.

Текст:

ГТРК "Пермь"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / В Виннице после ослабления карантина начало расти число заболевших. Ограничения могут снова ужесточить

20.04 / Дипломаты проверят сообщения о захвате судна с россиянами в Гвинейском заливе

27.05 / В перечень пострадавших от коронавируса отраслей вошли 42 сферы

07.05 / Путин поддержал выпуск облигаций РЖД в 2020 году

30.05 / В мире: «Северный поток – 2» поссорил Трампа с Меркель

13.05 / Обрушение перекрытия произошло в одном из домов на востоке Москвы

13.04 / Во Франции продлили режим самоизоляции

01.06 / На фоне погромов в США китайцы припомнили Вашингтону едкие заявления о Гонконге

12.05 / В ЕС ожидают вторую волну эпидемии коронавируса, но меры ограничения снимают

11.04 / Тело погибшего извлечено из-под завалов после пожара в колонии Ангарска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска