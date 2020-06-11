Мнение: Почему путинская десятка не дошла до некоторых опекунов

11.06.2020, 10:55, Разное

Как вы знаете, Владимир Путин поручил выдать по 10 тысяч рублей родителям каждого ребёнка возрастом от 3 до 16 лет. Многим семьям это пособие сильно помогло во время коронавирусного карантина, когда привычные источники заработка резко просели.

https://www.spb.kp.ru/daily/27128/4215161/

На каждого несовершеннолетнего будет выплачено по 10 тысяч рублей. Президент вводит безусловную поддержку семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. На каждого ребёнка до 16 лет будет выплачено по 10 тысяч рублей, основанием станет простое электронное заявление родителей или опекунов.

Вместе с тем читатели пишут, что до опекунов-то как раз эти деньги и не дошли. Отказывают такими словами:

По вашему заявлению 03.06.2020 вынесено отрицательное решение в связи с некорректным заполнением данных в заявлении (несоответствие фамилии мамы в настоящее время с актом записи в свидетельстве). Рекомендуем обратиться с заявлением повторно.

Разумеется, в случае опекуна фамилии ребёнка и родителей совпадать не будут, так и должно быть. Однако операторы делают вид, будто проблемы не существует: «вы получили отказ, обратитесь повторно, чтобы получить второй отказ». Вот переписка на сайте Пенсионного фонда:

Опекун пришёл в отделение Пенсионного фонда и лично подал документы. На сайте Пенсионного фонда пишут, что так и надо было делать:

http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_with_children/from_3to_16years~4779

Вопрос: Могут ли опекуны подать заявление на выплату?

Ответ: Да, могут. Но для этого нужно подать заявление лично в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр.

Коллеги, куда можно ткнуться или написать в этой ситуации? Проблема, судя по всему, не единична.