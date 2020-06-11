Видео: Определился главный соперник Лукашенко
11.06.2020, 10:53, Новости дня
В среде белорусской оппозиции определился фаворит, фигура которого представляет реальную угрозу для единоличной власти Александра Лукашенко. Некоторые соцопросы свидетельствуют, что банкир Виктор Бабарико может рассчитывать на избрание президентом уже в первом туре.
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