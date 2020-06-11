 

Видео: Определился главный соперник Лукашенко

11.06.2020, 10:53, Новости дня

В среде белорусской оппозиции определился фаворит, фигура которого представляет реальную угрозу для единоличной власти Александра Лукашенко. Некоторые соцопросы свидетельствуют, что банкир Виктор Бабарико может рассчитывать на избрание президентом уже в первом туре.

Теги: 

Белоруссия
,
Александр Лукашенко
,
выборы президента Белоруссии
,
Дмитрий Бавырин
,
Виктор Бабарико



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Собянин назвал реальное число заболевших коронавирусом в Москве

22.04 / Россиян предупредили об опасности кредитов в период коронакризиса

07.05 / Шмыгаль поручил ввести во всех министерствах Украины должность замминистра по вопросам цифровой трансформации

17.04 / Матвиенко поручила ужесточить наказание за киберпреступления

10.04 / Трамп заявил о достижении пика коронавируса в США

17.05 / N-TV – такого не было с 90-х годов — Германия переживает рекордный спад в экономике

21.05 / На севере Москвы произошла утечка хлора

22.05 / Нефть подешевела на новостях из Китая

22.04 / Путин поручил построить в Воронеже центр для лечения больных с коронавирусом

01.06 / МВД ввело новые трехзначные коды для автономеров в ряде регионов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска