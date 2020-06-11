 

Зеленский рассказал, какие должности предлагал Саакашвили

11.06.2020, 10:53, Новости дня

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не принял его предложение стать советником по реформам, потому что считал это «не его уровнем».

«Мы встретились с Михаилом Николозовичем, он сказал: «я хочу помогать». Встреч было несколько, он несколько раз приходил с разными советами, адекватными. Он спросил: «Где вы меня видите?». И я ему сказал: «Я хочу, чтобы вы сами подумали, увидели свой статус», – сказал Зеленский в интервью «Украинской правде». 

Зеленский предложил Саакашвили стать советником по реформам, однако тот отказался, заявив, что это «не его уровень». В ответ Саакашвили предложил президенту стать вице-премьером по реформам. 

«Я ему ответил: «вице-премьер – так вице-премьер, но я поговорю с премьер-министром, как оно будет и как вы сможете работать», – сказал Зеленский.

Кроме того, он заявил, что не видит «ничего страшного», в том, что Саакашвили заранее сообщил о своем потенциальном назначении в соцсети.

Также глава государства добавил, что Саакашвили не стал вице-премьером из-за «разного» и «резкого» отношения к бывшему президенту Грузии во фракции «Слуга народа».

Зеленский рассказал, что вернул паспорт гражданина Украины Саакашвили, потому что «это справедливо». По его мнению, паспорт у Саакашвили забрали несправедливо.

Ранее Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос украинского бизнесмена, спросившего его о результатах деятельности на посту главы Национального совета реформ Украины.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. При этом он заявил, что ожидает положительных результатов работы Саакашвили в ближайшие месяцы.

В Грузии такой шаг сочли аморальным и отозвали своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе «для консультаций». 



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