Названы сроки возобновления концертной деятельности в России

11.06.2020, 10:48, Новости дня

Минкультуры направит в Роспотребнадзор предложения по возобновлению деятельности концертных организаций, которые могут начать репетиционный процесс в ближайшее время и в сентябре открыться для зрителей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минкультуры в режиме видеоконференции состоялось заседание специальной рабочей группы по поддержке учреждений культуры в условиях распространения коронавирусной инфекции, на котором обсуждалось возобновление деятельности филармоний и концертных организаций и подготовка предложений для Роспотребнадзора по санитарно-эпидемиологическим нормам безопасности, передает РИА «Новости».

«Мы благодарны за обратную связь, которую получаем от вас и учреждений культуры. Наша основная задача – совместно с профессиональным сообществом и Роспотребнадзором разработать как можно скорее рекомендации по вопросам проведения репетиций, возобновлению работы учреждений и, конечно же, санитарно-эпидемиологические требования для этих процессов», – цитирует пресс-служба ведомства замминистра культуры Аллу Манилову.

В ходе встречи были одобрены предложения, подготовленные Московской филармонией с учетом мнения профессионального музыкального сообщества, и принято решение взять их за основу при подготовке материалов для направления в Роспотребнадзор.

В частности, в этих предложениях речь идет о дате возобновления работы концертных учреждений – в ближайшее время может начаться репетиционный процесс, а в сентябре учреждения будут готовы ко встрече со зрителем.

«Сегодня очевидно, что невозможно предсказать сентябрьские требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Поэтому проработанные с профессиональным сообществом требования по рассадке зрителей будут направлены в Роспотребнадзор не ранее августа, а требования к проведению репетиционного процесса будут согласованы уже в ближайшее время», – рассказала замглавы ведомства, добавив, что предложения Московской филармонии будут доработаны.

В Минкультуры отметили, что предложения Роспотребнадзору будут содержать детально прописанные нормы и требования по дезинфекции залов и рабочих помещений, по организации работы в кабинетах при соблюдении социальной дистанции, по созданию умной маршрутизации для разведения встречных потоков во время передвижения внутри учреждения, в том числе для сотрудников во время репетиционного процесса, а также дополнительные требования по проведению событий в формате open air.

Сообщается также, что федеральные музеи и музеи-заповедники откроют парковые пространства для посетителей с 16 июня, передает ТАСС.

Прием посетителей возможен при соблюдении всех принятых в субъектах РФ мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения. Посещение учреждения разрешено только в масках, перчатках и с соблюдением социальной дистанции, а доступной для посетителей будет только основная экспозиция (без посещения интерьеров).

Отдельными актами Минкультуры может быть установлена иная дата возобновления работы открытых пространств. Например, Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» начал прием посетителей с 10 июня.

Ранее сообщалось, что культурные учреждения вместо возвращения денег за билеты смогут выдавать ваучеры на посещение мероприятий в будущем.