 

Названы сроки возобновления концертной деятельности в России

11.06.2020, 10:48, Новости дня

Минкультуры направит в Роспотребнадзор предложения по возобновлению деятельности концертных организаций, которые могут начать репетиционный процесс в ближайшее время и в сентябре открыться для зрителей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минкультуры в режиме видеоконференции состоялось заседание специальной рабочей группы по поддержке учреждений культуры в условиях распространения коронавирусной инфекции, на котором обсуждалось возобновление деятельности филармоний и концертных организаций и подготовка предложений для Роспотребнадзора по санитарно-эпидемиологическим нормам безопасности, передает РИА «Новости».

«Мы благодарны за обратную связь, которую получаем от вас и учреждений культуры. Наша основная задача – совместно с профессиональным сообществом и Роспотребнадзором разработать как можно скорее рекомендации по вопросам проведения репетиций, возобновлению работы учреждений и, конечно же, санитарно-эпидемиологические требования для этих процессов», – цитирует пресс-служба ведомства замминистра культуры Аллу Манилову.

В ходе встречи были одобрены предложения, подготовленные Московской филармонией с учетом мнения профессионального музыкального сообщества, и принято решение взять их за основу при подготовке материалов для направления в Роспотребнадзор.

В частности, в этих предложениях речь идет о дате возобновления работы концертных учреждений – в ближайшее время может начаться репетиционный процесс, а в сентябре учреждения будут готовы ко встрече со зрителем.

«Сегодня очевидно, что невозможно предсказать сентябрьские требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Поэтому проработанные с профессиональным сообществом требования по рассадке зрителей будут направлены в Роспотребнадзор не ранее августа, а требования к проведению репетиционного процесса будут согласованы уже в ближайшее время», – рассказала замглавы ведомства, добавив, что предложения Московской филармонии будут доработаны.

В Минкультуры отметили, что предложения Роспотребнадзору будут содержать детально прописанные нормы и требования по дезинфекции залов и рабочих помещений, по организации работы в кабинетах при соблюдении социальной дистанции, по созданию умной маршрутизации для разведения встречных потоков во время передвижения внутри учреждения, в том числе для сотрудников во время репетиционного процесса, а также дополнительные требования по проведению событий в формате open air.

Сообщается также, что федеральные музеи и музеи-заповедники откроют парковые пространства для посетителей с 16 июня, передает ТАСС.

Прием посетителей возможен при соблюдении всех принятых в субъектах РФ мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения. Посещение учреждения разрешено только в масках, перчатках и с соблюдением социальной дистанции, а доступной для посетителей будет только основная экспозиция (без посещения интерьеров).

Отдельными актами Минкультуры может быть установлена иная дата возобновления работы открытых пространств. Например, Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» начал прием посетителей с 10 июня.

Ранее сообщалось, что культурные учреждения вместо возвращения денег за билеты смогут выдавать ваучеры на посещение мероприятий в будущем.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / Папа Римский назначил нового нунция в России

06.05 / Силуанов спрогнозировал среднюю стоимость нефти в 2020 году

30.04 / Задержан подозреваемый в стрельбе у посольства Кубы в США

13.04 / Возвращение россиян на родину идет полным ходом

16.04 / Политика: Почему РФ не отмечает день победы над Японией

25.05 / Предсказано влияние пандемии коронавируса на добычу сланцевой нефти в США

04.05 / Французский эксперт – споры Вашингтона, Москвы и Пекина в Совбезе мешают миру победить Covid-19 как Эболу

07.05 / В РФ начали создание гусеничного БТР для Крайнего Севера

23.04 / Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Украины

22.04 / Бурджанадзе назвала причину нового карьерного роста Саакашвили на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска